Четырех полицейских из Днепра подозревают в пытках

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении четырем полицейским Индустриального отделения полиции Днепропетровской области за пытки человека.

По данным следствия, группа из четырех полицейских в ноябре 2018 после задержания жителя Днепра 1992 года рождения, применяя силу, заставляли последнего признаться в краже. Согласно выводам экспертных исследований у пострадавшего обнаружены многочисленные телесные повреждения средней степени тяжести.

Если бы мужчина признался в содеянном, ему было бы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Такое обвинение наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Полицейским объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127, ч. 2.ст. 28 и ч. 1.ст. 365 Уголовного Кодекса Украины (истязание по предварительному сговору группой лиц и превышение власти или служебных полномочий). Также следователи ГБР направили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.