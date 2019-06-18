В Киеве уровень загрязнения воздуха диоксидом азота достиг 6 среднесуточных

В Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркая погода и повышенное давление, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержаться в Киеве минимум до 24 июня.