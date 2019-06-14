Под Киевом женщина заморила голодом более 20 домашних животных

Женщина которая живет в одном из сел Барышевского района, заморила голодом более 20 домашних животных, которых ей отдавали люди по объявлению в надежде, что животные будут в хороших руках.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, в течение октября-ноября 2018 года в месте проживания злоумышленницы было выявлено более 20 трупов животных. По заключению экспертов они погибли от алиментарной дистрофии, которая доказывает, что животные страдали перед смертью от голода и жажды.

21-летняя женщина размещала в сети Интернет объявление о предоставлении постоянного убежища домашним животным. В результате люди отдавали ей своих кошек и собак, надеясь, что они будут под опекой, но взамен женщина лишала животных пищи и воды, что приводило к их истощению и гибели.

Местной прокуратурой женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более двадцати животных).

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, которое находится на рассмотрении.