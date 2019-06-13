На большинстве пляжей Одессы опасно купаться

По результатам мониторинговых лабораторных исследований состояния качества морской воды в местах массового отдыха, отобранных ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» 10 июня 2019 года, пробы морской воды в определенных контрольных точках на пляжах Одессы – 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана, а также КП «Гидропарк «Лузановка» - по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют требованиям.

C целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на вышеперечисленных пляжах города. Рекомендации действует до особого распоряжения.