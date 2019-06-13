В страшном ДТП с участием полицейского погибла семья с ребенком

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня.

Как сообщает пресс-центр ГБР, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей «ВАЗ 21099» и «БМВ». За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

В результате столкновения пассажиры автомобиля «ВАЗ 21099» - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и, впоследствии, умерла в больнице.

Милиционер, находившийся за рулем автомобиля марки «БМВ», задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.