В Одессе на взятке задержан полковник военкомата

Следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды подполковником одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР , По предварительной информации, подполковник требовал и получил от гражданина Украины взятку в сумме 1000 долларов США. Деньги предоставлялись при содействии прохождения военно-врачебной комиссии сыном указанного гражданина и выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы.

При получении денег военнослужащего задержали у здания военкомата в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями ГБР проведены неотложные следственные действия, среди которых обыск автомобиля задержанного, в ходе которого деньги были изъяты.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в размере от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.