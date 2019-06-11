В Одессе Кивалов заполнил избирательную комиссию своими людьми

На избирательном округе, где баллотируется Сергей Кивалов, 5 членов комиссии (включая председателя и секретаря) так или иначе связаны с ним и его структурами.

Эксперты ГО ОПОРА проанализировали состав всех окружных избирательных комиссий Одесской области и выявили определенную «аномалию» в одномандатном избирательном округе.

В ОИК №135 (Приморский район г. Одессы) из 18 членов комиссии меньшей мере пять в той или иной степени связаны с действующим народным депутатом и потенциальным кандидатом на этом округе Сергеем Ковалевым.

Председателем ОИК является Константин Громовенко, которого подала партия «Возрождение». При этом он также является директором Института права, экономики Международного гуманитарного университета. А, согласно данным Единого реестра юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, еще и одним из его учредителей с компанией «Голден Гейт Бай Лимитед». Эта же компания является конечным бенефициаром ООО «Газета «Слово» и ООО «Телерадиокомпания Одесской национальной юридической академии «Академия». В свою очередь, президентом ОНЮА и МГУ является Сергей Кивалов.

Секретарем ОИК стал Евгений Хижняк от Радикальной партии Олега Ляшко. Кроме того, он является деканом факультета адвокатуры НУ ОНЮА.

Членами ОИК также работают ректор Международного гуманитарного университета Юрий Полянский (субъект представления - политическая партия «Солидарность женщин Украины»), доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права НУ ОНЮА Андрей Березовский (субъект представления - политическая партия «Гражданская позиция») и Владимир Сивак, помощник депутата Одесского городского совета от Украинской морской партии Сергея Кивалова - Владимир Корниенко (субъект представления - Радикальная партия Олега Ляшко).

Отметим, что в других ОИК таких очевидных связей между кандидатами или вероятными кандидатами на округе и членами комиссий пока не обнаружено.