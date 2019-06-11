17 июня в Киеве 19 раз сообщали о минировании объектов

Вчера в Киеве "заминировали" 19 объектов. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

В частности у правоохранителей была информация о "заминировании" КГГА, посольства Великобритании в Украине, посольства Австралии в Украине, посольства США в Украине, Верховной Рады, миссии международного комитета Красного креста, детского лагеря и другие.

По результатам проверки взрывных устройств не найдено, эвакуированы около 300 человек.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 УК Украины