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В Киеве второй температурный рекорд за неделю

Сегодня, 15:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве второй температурный рекорд за неделюВ ночь на пятницу, 14 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд - самая теплая ночь с 1927 года.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского,  в ночь на пятницу температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9 градусов превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - говорится в сообщении. 

Предыдущий рекорд  Киеве  был зафиксирован 11 июня - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию.


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