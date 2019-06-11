В Киеве второй температурный рекорд за неделю

В ночь на пятницу, 14 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд - самая теплая ночь с 1927 года.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, в ночь на пятницу температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9 градусов превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд Киеве был зафиксирован 11 июня - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию.