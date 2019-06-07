В Симферополе российские чиновники кормят детей просроченной едой

Так называемая прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях временно оккупированного Симферополя. Об этом сообщают Крым. Реалии.

В двух школах, детсаду и колледже обнаружены продукты без маркировки и с истекшим сроком годности.

"Выявлены нарушения, выразившиеся в истребовании непредусмотренных документов с родителей для получения детьми бесплатного питания, неправомерного сокращения продолжительности перемен, на которых производится отпуск учащимся горячего питания, а также незаконного сбора учителями с родителей денежных средств в наличной форме для производства расчета учениками за полдники", – говорится в сообщении.

По данным фактам открыты дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП России (нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

В ведомстве сообщили, что виновным должностным лицам назначено наказание в виде штрафов.

Комментариев администрации учебных заведений на данный момент нет.