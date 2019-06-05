В Одессе горела психиатрическая лечебница - 6 погибших

Вчера, 10 июня, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице на улице Воробьева. Возгорание возникло в отделении, где проходили лечение ветераны Второй мировой войны и Афганистана.

В момент начала пожара внутри находился 51 человек: 48 пациентов и трое сотрудников больницы. По данным на утро, 11 июня сообщают по меньшей мере о 6 погибших, в том числе 1 медсестре.

По предварительным данным пожар возник в 21:35 в одноэтажном больничном корпусе и быстро распространился по всему зданию. Несмотря на сработавшую пожарную сигнализацию и оперативное прибытие спасателей, площадь возгорания превысила 500 квадратных метров.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.