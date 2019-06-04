» » Во Львовской области шахтеры перекрывали международную трассу из-за долгов по зарплате

Во Львовской области шахтеры перекрывали международную трассу из-за долгов по зарплате

Сегодня, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахта «Межиричанская» ГП «Львовуголь» Василий Лесняк сообщил, что продолжается акция протеста с требованиями выплатить зарплату.

Сегодня, 10 июня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается, хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли - перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская.

Это событие привлекло внимание только представителей прессы, ни представители власти, ни администрация не вышли к шахтерам. Сейчас члены Независимого профсоюза горняков Украины отправились в администрацию ГП «Львовуголь».

Обещанные министром Миненергоуггля Игорем Насаликом средства, горняки еще не получили. На сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» составляет более 280 млн. гривень. К тому же шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля на энергетику.

«Почти 80 тыс. тонн угля сохраняется на аварийных складах шахт, 60 тыс. тонн в Центрэнерго и 20 тыс. тонн в обогатительной фабрике «Львовская угольная компания», - отметил Василий Лесняк.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:44

В Луганской области прокуратура оспорила закупку услуг отопления на 4 млн гривень

Сегодня, 17:30

В Киеве работника СБУ и его отца будут судить за похищение переселенца из Донецка

Сегодня, 16:46

В Луганской области полиции пришлось использовать спецсредства для остановки автомобиля на блокпосту

Сегодня, 14:51

На оккупированной территории Луганской области обстреляли патруль ОБСЕ

Сегодня, 13:00

Опрос КМИС: В Верховную Раду проходят 4-5 партий

Сегодня, 11:55

Партия Тимошенко показала только первую пятерку списка и хочет дружить с Зеленским

Сегодня, 11:21

В Луганской области местные бюджеты получили почти 1,3 млрд гривень

Сегодня, 08:23

9 июня российские террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 07:53

Северодонецк и Луганск ожидает аномальная жара

Вчера, 16:40

Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объединились для участия в досрочных выборах

Вчера, 15:38

Аграрная партия Украины представила список кандидатов на выборы в Верховную Раду

Вчера, 15:35

Европейская солидарность представила первую десятку своего партийного списка

Новости Украины:

Сегодня, 17:37

Бывшего заместителя Луцкого городского головы подозревают в мошенничестве на 17 тыс долларов

Сегодня, 17:30

В Киеве работника СБУ и его отца будут судить за похищение переселенца из Донецка

Сегодня, 14:49

Во Львовской области шахтеры перекрывали международную трассу из-за долгов по зарплате

Сегодня, 09:38

В Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар

Сегодня, 08:40

Из-з отравления пестицидами Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения

Вчера, 11:39

Искусственный интеллект научился распознавать плач младенцев

7-06-2019, 11:06

9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре города

6-06-2019, 10:00

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

5-06-2019, 11:41

С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

5-06-2019, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

5-06-2019, 09:53

В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

4-06-2019, 11:19

Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 