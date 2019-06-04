Во Львовской области шахтеры перекрывали международную трассу из-за долгов по зарплате

Председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахта «Межиричанская» ГП «Львовуголь» Василий Лесняк сообщил, что продолжается акция протеста с требованиями выплатить зарплату.

Сегодня, 10 июня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается, хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли - перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская.

Это событие привлекло внимание только представителей прессы, ни представители власти, ни администрация не вышли к шахтерам. Сейчас члены Независимого профсоюза горняков Украины отправились в администрацию ГП «Львовуголь».

Обещанные министром Миненергоуггля Игорем Насаликом средства, горняки еще не получили. На сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» составляет более 280 млн. гривень. К тому же шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля на энергетику.

«Почти 80 тыс. тонн угля сохраняется на аварийных складах шахт, 60 тыс. тонн в Центрэнерго и 20 тыс. тонн в обогатительной фабрике «Львовская угольная компания», - отметил Василий Лесняк.