Из-з отравления пестицидами Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения

Из-за попадания инсектицида в реку Рось, города Умань и Белая Церковь остались без водоснабжения.

По состоянию на 7:00 понедельника водоснабжения г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 9 июня около в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в ​​р. Рось.

Представителями Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов отобраны пробы воды из пруда и реки Рось на территории Винницкой и Киевской областей. Результаты химикобиологичного анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выгула скота в акватории р. Рось.

Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих вещественных доказательств у сельхозпредприятия.

По неофициальной информации, химикаты были похищены со склада одного из сельскохозяйственных предприятий Винницкой области. В результате аварии возник пожар, который злоумышленники пытались ликвидировать заехав в пруд.