В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли пьяные полицейские.

У ребенка было пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком сделали неотложную операцию, но для дальнейшего лечения требовалась помощь более квалифицированных хирургов нейрохирургического центра в Киеве, куда біл отправлен ребенок.

В Киеве мальчику оказали всю необходимую помощь, однако спасти его так и не удалось.

Трагедия произошла 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских.

Как сообщил глава полиции Сергей Князев, двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком задержаны полицией совместно с Государственное бюро расследований в порядке статьи 208 УПК.

Это полицейские, которые во время стрельбы находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР.