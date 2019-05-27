«7 километр» опроверг информацию о захвате склада правохранителями

захвате складских помещений неизвестными силовиками в пятницу, 31 мая.

Как сообщили в администрации рынка «7 километр», появившаяся в ряде СМИ информация о захвате складских помещений рынка «7 километр» не соответствует действительности. По словам руководителей предприятия, в пятницу на территории Промтоварного рынка не проводилось никаких мероприятий, в том числе правоохранительными органами, на рынке официальный выходной день.

ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь.