Волынская таможня пропустила в Польшу более 400 кг незаконно добытого янтаря

29 мая польские пограничники задержали контрабанду янтаря на 50 млн грн, которую пропустили таможенники на Волыни. Украинскую границу незаконный груз пересек в пункте пропуска "Ягодин".

Общий груз янтаря, который обнаружили польские таможенники во время досмотра составил более 400 килограмм.



В мешках был как янтарь-сырец, так и качественные обработанные образцы - редкие и большие. Водитель транспортного средства, гражданин Украины, утверждал, что ничего не знал о незаконном грузе и всячески отрицал свою вину.

На посту Ягодин это это не первый случай пропуска контрабанды - неделю тому на том же пункте пропуска "Ягодин" поляки обнаружили более 30 кг янтаря, которые сотрудники Госфискальной службы также пропустили.