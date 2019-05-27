У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области, генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина с утра проводят обыски. Об этом сообщает Думская со ссылкой на свои источники.

Также, по информации издания, обыски проходят у его заместителя, полковника Константина Гейко.

Следственные действия проводят сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями Генпрокуратуры.

"Обыски санкционированы в рамках уголовного производства, открытого по факту растраты в одесском ГУНП", — сказал собеседник издания.