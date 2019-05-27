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В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

Сегодня, 17:31 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных водЧлены исполкома горсовета поддержали проект решения внесения изменений в «Правила приема сточных вод в систему водоотведения города Одессы, утвержденных решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 26 декабря 2018 № 561». Об этом сообщае Думская.net.

Данные изменения подавались как смягчение норм, которое должны были снять градус напряжения между монополистом «Инфоксводоканалом» и предпринимателями, которые с 1 января 2019 года начали системно штрафовать за превышение показателей.

Представители бизнеса считают, что реальных изменений данный проект решения не несет. Единственное, что по сути предлагается изменить, это разделить требования к сточным водам на две разных группы, исходя из места расположения муниципального очистного сооружения, в которое такие воды сбрасываются.

Таким образом предприниматели оказываются в неравных условиях, поскольку для тех, кто осуществляет деятельность в зоне работы станции очистки «Южная», планируется установить более жесткие требования к показателям качества сточных вод по сравнению с теми, кто работает в зоне станции «Северной».

Против внесения правок выступила депутат Анна Позднякова, которая в очередной раз отметила, что принятые исполкомом в конце 2018 года нормативы не соответствуют всеукраинским и по сути являются драконовскими – им не соответствует даже питьевая вода из-под крана, не говоря уже о сточных водах.

«В инвестиционном договоре с «Инфоксводоканалом» были прописаны их обязательства по модернизации системы очистных сооружений, однако с 2004 по 2019 год они потратили на эти нужды всего 109 миллионов, что явно недостаточно. И сегодня они говорят, что город и даже государство, должны им помочь», — отметила Анна Позднякова.

Городской голова Геннадий Труханов, в свою очередь, дал понять, что жалеть предпринимателей не стоит, в отличие от окружающей среды.

Он много говорил о необходимости «встать на защиту природы», о коварных предпринимателях, работающих без соответствующего оборудования очистки и об исследованиях ученых, которые не нашли в нормативах криминала.

«А те предприниматели, кто вместо того, чтобы идти на конструктивные переговоры, начал поднимать общественный резонанс, так пусть к ним проверки еще больше ходят», — заявил Труханов.

К слову, чиновников мэрии не смутил тот факт, что безнадежно убыточное КП «ТГО» благодаря правилам монополиста должно будет заплатить 5 миллионов штрафа.

Напомним, накануне сегодняшнего исполкома сразу шесть крупных стивидорных компаний, работающих в Одесском порту, попросили мэрию не идти на поводу «Инфоксводоканала» и не утверждать предложенные монополистом поправки к ранее принятым правилам.

Этот нормативный акт, считают предприниматели, следует вообще отменить как незаконный и преследующий одну цель — выкачать как можно больше денег у частного бизнеса.


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