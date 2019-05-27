В Киеве во время получения 12 000 долларов взятки задержали двух сотрудников ГФС. Как сообщили в пресс-службе ГБР, правоохранители задержали заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователя этого же управления ГФС.

По данным следствия, указанные лица требовали 12 000 долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых во время обысков документов и прекращение уголовного преследования.

Правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины после получения средств. Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.