В Днепропетровской области микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком

Микроавтобус, в салоне которого находилось 16 школьников из Полтавы, столкнулся с автомобилем ДАФ в Днепропетровской области вечером 28 мая. Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в результате столкновения пострадали двое детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменное Солонянского района. Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии по Запорожью.

"Установлено, что водитель, 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ"", - говорится в сообщении.

Все дети были доставлены в больницу города Днепра. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы.

С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).