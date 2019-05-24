31 мая Труханову предъявят измененное обвинение в одесском суде

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре изменили обвинение мэру Одессы Геннадию Труханову в деле о покупке завода «Краян».

Как сообщает пресс-служба САП, изменение обвинения не касается правовой квалификации действий обвиняемых. В то же время, с учетом исследованных доказательств, прокурорами изменены фактические обстоятельства, при которых соучастниками совершались инкриминируемые деяния, в частности изменена сумма средств городского бюджета, которыми соучастники завладели, реализуя разработаный план купли-продажи зданий бывшего завода «Краян» по завышенной цене (сумма уменьшена до 92 миллионов 659 тысяч гривень вместо 185 миллионов гривень).

Более подробно мотивы принятия такого решения прокурорами и суть измененного обвинения будут доказаны общественности 31 мая 2019 во время объявления в суде нового обвинительного акта в соответствии с требованиями УПК Украины.