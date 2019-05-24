В Черновцах задержали пограничного инспектора на взятке в 1500 долларов

Следователями Хмельницкого теруправления ГБР по материалам и совместно с Отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Служба безопасности Украины в Черновицкой области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды участковым инспектором пограничной службы Украины.

По предварительной информации, старший прапорщик группы участковых инспекторов пограничной службы «Подворьевка» отдела «Кельменцы» Черновицкого пограничного отряда получил от гражданина Украины взятку в сумме $1500 за содействие ему в беспрепятственном перемещении через государственную границу Украины вне таможенного и пограничного контроля анаболических препаратов и спортивного питания. Также инспектор проигнорировал предусмотренные законом меры по пресечению ввоза в Украину этих препаратов.