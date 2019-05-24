На одесских предпринимателей решили повесить огромные штрафы?

Одесских предпринимателей штрафуют на огромные суммы. За что? За грязные сточные воды. Складывается парадоксальная ситуация, бизнес должен платить штрафы за то, что устаревшее оборудование монополиста не в состоянии очищать стоки. Или бизнесмены должны сами очищать стоки. А должен ли монополист что-то вкладывать в ремонт вверенных ему очистных сооружений? И вкладывает ли? Выяснить это, как ни странно, не получается.

Как пишет одесское издание 048.ua , приняв новые правила сточных вод, городские власти не дали людям времени привести свой бизнес в соответствие с этими правилами. Монополист немедленно начал штрафовать на огромные суммы. После предпринимателей «дойдет очередь» и до всех остальных – штрафовать начнут ОСМД, считает депутат городского совета Анна Позднякова.

О том, как выкручиваются одесские предприниматели и почему они предпочитают помалкивать о серьезных проблемах, о правомерности штрафов и о том, в каком состоянии находятся вверенные частной компании – монополисту сети, мы поговорили с Анной Поздняковой накануне заседания Исполкома одесского городского совета. На заседании правила игры могут сделать еще более суровыми, говорит депутат.

Анна Ивановна, вы неоднократно писали о том, что сегодня взаимодействие «Инфоксводоканала» с одесскими бизнесменами приобретает характер давления со стороны монополиста. Но многие одесситы не знают, в чем проблема и как она возникла.

Это давняя проблема. Начнем с того, что в 2003 году целостный имущественный комплекс – коммунальное предприятие «Одесводоканал» было передано в аренду «Инфоксу» на 49 лет. Именно с этой даты и начинается долгая история взаимоотношений одесских предпринимателей с «Инфоксводоканалом». Не всегда эти взаимоотношения радужные. Так, допустим, в конце прошлого года исполнительный комитет городского совета принял так называемые новые правила сточных вод, обязав тем самым одесских предпринимателей уменьшить количество вредных веществ в сточных водах, которые они сбрасывают в ходе своей хозяйственной деятельности.

С одной стороны, это нужно делать, это действительно тот вопрос, который требует внимания. Вопрос в том, каким образом пытаться решить эту проблему. Так, как ее решают сейчас, это вызывает только недоумение, возмущение и протесты предпринимателей. Связано это с наложением штрафов в достаточно крупном размере.

Так может быть, предприниматели просто не хотят «вкладываться» в экологию?

Новые правила сточных вод фактически никоим образом на сегодняшний день не улучшают экологию акватории Черного моря. По одной простой причине. Потому, что не понятно, куда направляются эти штрафы: они являются составляющей прибыли монополиста или они будут направлены на реконструкцию очистных сооружений? На этот вопрос на сегодня ответа нет.

Также нет ответа на ряд других вопросов, потому что когда городской совет передавал в аренду монополисту наш «Водоканал», был подписан договор аренды, который предусматривал значительные вложения в ремонт системы водоснабжения и водоотведения именно «Инфоксводоканалом». Они брали на себя обязательства реконструировать эту систему. Что сделано на сегодня? В каких объемах, в каких размерах? Это тайна за семью печатями.

Вы пытались это выяснить?

Неоднократно я направляла запросы еще в предыдущие годы, ответа по существу я, к сожалению, так и не получила. Вот буквально на той неделе я снова подала ряд запросов, также хотелось бы все-таки получить на руки сам договор аренда со всеми дополнениями и приложениями за эти годы, который бы дал четкий ответ о характере взаимоотношений Одесской мэрии с «Инфоксводоканалом».

Все очень любят обходить эту тему, на самом деле эта тема касается каждого. И сегодня мы ведем речь не только о защите интересов бизнеса, я очень хочу подчеркнуть, речь не идет о крупном бизнесе – весь бизнес Одессы столкнулся с этой проблемой, от ФОПов, где работают 1-2 человека до крупных предприятий. И у всех это вызывает недоумение. Недоумение также вызывает позиция Одесской мэрии, которая должна была бы быть, в моем понимании арбитром, в этом процессе взаимоотношений монополиста и предпринимателей, а на самом деле всячески пытается самоустраниться.

В четверг состоится очередное заседание исполнительного комитета, где в третий раз под нажимом предпринимателей будут пытаться внести изменения в правила, принятые в декабре. Однако я вас лишу оптимизма: эти изменения, которые будут принимать на следующей неделе, они никоим образом не улучшат ситуацию, потому что те показатели, которые будут внесены, они будут еще жестче декабрьских. Это связано с позицией юридического департамента, который всячески подчеркивает, что в основу этих правил должны лечь исследования Научно-исследовательского института, который разрабатывал всю методологию по данным показателям.

Вы считаете, что с исследованиями этого института «что-то не так»?

Не так давно под нажимом предпринимателей и депутатского корпуса состоялась встреча с представителем этого института. В ходе долгой и бурной дискуссии все-таки удалось вычленить самое главное. Представитель государственного института, который разрабатывал правила, на мой прямой вопрос «почему же в Одессе эти нормативы жестче (мы не будем даже их сравнивать с кабминовскими нормами, мы их сравним, допустим, с близким нам Николаевом) почему в Николаеве эти нормативы в несколько раз мягче, чем в Одессе.

Ответ был очень прост: очистные сооружения, которые находятся в Одессе на балансе «Инфоксводоканала», морально и технически устарели, там нет полной системы очистки, им нужны модернизация и реконструкция. Так вот Николаев провел эту реконструкцию. А Одесса, к сожалению, нет. За столько лет, мы так и не дошли к этому вопросу.

И сегодня есть проблема неурегулированности взаимоотношений мэрии и «Инфоксводоканала» в части договора аренды. Эту проблему пытаются переложить на плечи предпринимателей и опосредованно всех одесситов, потому что предприниматели не могут сегодня выступить единым фронтом. Кто-то хотел бы, но боится, кто-то не может, многие уже смирились за эти 5 месяцев. Предприниматели закладывают штрафы в себестоимость своей продукции, в свои операционные расходы, что опосредованно ложится на всех нас, потому что в той или иной степени мы являемся потребителями любого вида продукции и платим за конечную стоимость этого товара. В составе конечной стоимости лежат эти штрафы.

Не понятны цель и логика в принципе наложения этих штрафов. Потому что общая ситуация по экологии не менялась и не меняется.

Итак, в декабре горсовет поставил предпринимателей перед фактом – сточные воды они будут сбрасывать теперь по-новому. Декабрьское решение исполкома устанавливало сроки, в которые предприниматели должны были предпринять меры? Установить фильтры, очистительное оборудование?

-Это очень хороший вопрос. Первое, на что обратил внимание депутатский корпус, это то, что не был предусмотрен никакой переходной период. Было сказано: вот принимаются правила, и с 1 января они начинают работать. Именно так и получилось. У предпринимателей не было никакого временного отрезка для того, чтобы как-то изменить свою хозяйственную деятельность, установить, например, жироулавливатели или свои очистные сооружения. На это не было дано никакого времени, тем самым предпринимателей просто поставили перед фактом: либо вы платите штрафы, либо мы приходим и тампонируем вам канализацию. Такие случаи были, когда «Инфоксводоканал» приходил и фактически останавливал производство.

Хочу подчеркнуть, что уже после того, как эта проблема вышла в общественное поле зрения, эти случаи свелись к минимуму, но, тем не менее, так или иначе происходят.

Декабрьским решением исполнительного комитета «Инфокс» уполномочен проводить контроли и накладывать штрафные санкции?

Эти правила вообще разрабатывались, говоря простым языком, под «Инфокс», потому, что на сегодняшний день только «Инфокс» является оператором «Водоканала». Этот целостный имущественный комплекс находится у них в аренде.

Регламентируется ли в договоре, заключенном в 2003 году, деятельность «Инфоксводоканала» в части реконструкции и модернизации сетей, в частности очистных сооружений?

Я не могу вам сейчас точно ответить на этот вопрос, потому что, как я уже говорила, на мой официальный запрос еще год назад мне не был предоставлен полный договор аренды, заключенный с «Инфокс-Водоканалом» со всеми приложениями и дополнениями, которые являются неотъемлемой частью договора. Но я могу предполагать, что действительно какие-то обязательства «Инфокс» на себя брал. Сейчас, я считаю, нам очень важно понять, какие именно – что должен делать в этой части «Инфокс», что должна делать мэрия и что делать всем предпринимателям и одесситам в сложившейся ситуации.

Но договор существует в природе или его нет?

-Я написала еще одно официальное обращение. Надеюсь получить копию документа на руки.

Вы говорите о штрафах. Можно ли озвучить их размеры? Какие суммы начисляются предпринимателям и организация?

Суммы абсолютно разные, в зависимости от превышения норм и рода деятельности предприятий. Начинаются от 20 тысяч гривен доходят до 200 тысяч. Недавно, буквально на прошлом совещании, обсуждался вопрос о том, что Одесскую музкомедию оштрафовали на 112 тысяч гривен. Что сбрасывает Музкомедия в стоки, для нас всех осталось загадкой, обещали разобраться в этом вопросе.

Еще один вопрос касательно качества воды, которую подает «Инфоксводоканал». Не содержит ли она уже на входе те вещества, за которые потом монополист штрафует предприятия на выходе?

Ряд предпринимателей сдавали воду, которую подает «Инфокс» потребителям, на анализы. Если сравнивать с нормами, которые установлены на уровне Кабинета министров, или с нормами для Одессы – это разные значения. Но, тем не менее, ряд тех веществ, которые монополист просит уменьшить в стоках, присутствует уже в самой подаваемой воде.

А разве «Инфоксводоканал» не должен время от времени отчитываться о том, что он сделал и сколько инвестировал в модернизацию вверенного ему имущественного комплекса? Ведь ему отдали все на 49 лет за 1 гривну.

Я вам открою тайну: практически ежегодно, с завидной регулярностью, когда «Инфоксводоканал» планирует поднять одесситам тариф на воду, всегда этому предшествует утверждение инвестиционного отчета на сессии Одесского городского совета.

Последний такой отчет был утвержден в 2018 году. И в нем ни слова не сказано о реконструкции непосредственно самих очистных сооружений, о которых сегодня идет речь. Там была реконструкция трубопроводов, магистральных веток, но ни слова об очистных. Единственная строка, если мне не изменяет память, касалась разработки проекта. Разработали ли они проект и приступили ли они к этой работе – на сегодняшний день ответа нет. Есть только однозначное заключение Научно-исследовательского института, которое говорит о неполном технологическом цикле очистных и об их техническом и моральном устаревании.

По поводу установки собственной очистки стоков на предприятиях и в организациях… Это несет рекомендательный или обязательный характер?

Есть точка зрения «Инфокса» и есть точка зрения законодательства. С точки зрения законодательства есть ряд критериев. Если предприятие под них подпадает, оно обязано установить очистные сооружения. Например, такой гигант, как «Эксимнефтепродукт», обязан иметь собственные очистные сооружения. Четко определено законодателем, кто обязан иметь собственные очистные.

Еще вопрос по поводу нормативов, которыми руководствуется «Инфокс»: кто их устанавливает и есть ли еще какие-то структуры, помимо городского совета, которые могут влиять на деятельность «Инфоксводоканала»?

Есть общеукраинские нормативы, разработанные Кабинетом министров, так называемые 316-е правила. Закон предусматривает разработку местных нормативов. Эта разработка и утверждение ложится на плечи городского совета.

И именно с этой позиции, когда предприниматели столкнулись с произволом, штрафами, с этим давлением, они направили свое возмущение вначале в «Инфоксводоканал». На что монополист показал им документ, мол, смотрите, все утверждено Одесской мэрией, идите и жалуйтесь туда.

Почему я говорю, что именно мэрия должна быть арбитром? Потому что непосредственно это задание о разработке правил ложится на Одесский городской совет. То, что исследование мы можем заказать в научном институте - это один вопрос. Но утверждение правил, сама методика, сами правила игры между монополистом и предпринимателями – это все задача Одесского городского совета, который, к сожалению, самоустранился.

А заказчиком исследования, на основании которого приняты новые правила, выступал «Инфокс»?

«Инфокс» выступал заказчиком исследования, и это является требованием законодательства.

А к самому исследованию есть доступ?

Я, как депутат, могу с ним ознакомиться.

Если действительно проводилось серьезное исследование, в нем должны быть данные о состоянии сетей «Инфокса», не так ли?

Безусловно. Это подтверждал представитель Научно-исследовательского института, который являлся автором и разработчиком этих правил. Об этом шла речь на совещании, которое недавно проводилось – о том, что эти правила настолько ужесточили именно из-за плохого технического состояния очистных сооружений в Одессе. Это одна из основных причин, и именно по этой причине нормы настолько жесткие, потому что очистные сооружения не в состоянии переработать.

Проблематика в чем: у нас не предприниматели плохие, потому что сбрасывают непомерное количество вредных веществ, а очистные сооружения уже настолько морально и технически устарели, что не в состоянии это просто переработать. Им нужна реконструкция и модернизация. То, что сделал Николаев.

Кредит под модернизацию сетей смог бы как-то помочь в ситуации?

Николаев пошел именно по пути кредитования. Они взяли кредит в Европейском банке реконструкции и развития. Но для того, чтобы ответить на вопрос, возможна тли такая ситуация в Одессе, необходимо тщательно проработать с юридической точки зрения весь договор аренды, все эти приложения и дополнения, потому что возможно сам договор предусматривает это в обязательствах «Инфокса». Мы должны четко на основании договора получить юридическое заключение о том, кто должен выступать непосредственно той стороной, которая будет проводить реконструкцию и модернизацию. И брать для этих целей кредит. На сегодняшний день такого ответа нет.

Может ли оказаться так, что, начав разбираться, мы выясним, что на бумаге это все сделано, отремонтировано и модернизировано?

Вряд ли. Я не исключаю такого развития событий, но все-таки надеюсь на то, что какой-то инстинкт самосохранения у наших чиновников есть.

Какова процедура оспаривания решения, которое может быть принято на ближайшем заседании исполкома в отношении новых правил отвода вод?

Процедура оспаривания простая – это суд.