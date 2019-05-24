В Одессе бунтуют заключенные исправительной колонии №51

Больше ста человек забаррикадировались внутри здания колонии. Заложников никто не захватывал, жертв, как сообщалось ранее, нет.

Сегодня, 27 мая, в Южной исправительной колонии общего режима №51 на Люстдорфской дороге в Одессе вспыхнули беспорядки якобы из-за "ужасного качества питания". Одно из зданий пенитенциарного учреждения горит, пишет местное издание Думская.

Сначала очевидцы рассказали, что случился массовый побег, однако, как уточнил позднее ресурс, спецназ задержал не беглецов, а "сочувствующих", которые пришли поддержать сидельцев.

На месте инцидента - пожарные машины, кареты скорой помощи, много сотрудников полиции и Нацгвардия.

"Заключенные из колонии сообщают, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися", - пишет Думская.

По словам экс-начальника Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, конфликт в колонии "продолжался пять дней и не был разрешен, а сегодня перешел в горячую стадию".

Полиция пока не дает комментариев по теме.