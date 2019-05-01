В День Киева возможны изменения в работе метро

Из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая 2019 года возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В частности, 25 и 26 мая возможны ограничения, а не закрытие, на вход станций "Контрактовая площадь", "Выставочный центр".

26 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. Возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.