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ЦИК готова обеспечить проведение внеочередных выборов

Сегодня, 15:01 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия готова и способна осуществлять функции по проведению внеочередных выборов народных депутатов 21 июля.

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в четверг, сообщает Укринформ.

"Центральная избирательная комиссия заверяет, что она готова и способна осуществлять установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года", - сказала Слипачук.

В то же время она подчеркнула, что ЦИК лишена полномочий по установлению конституционности или неконституционности указов Президента, а также - возможности обращения в Конституционный суд Украины.

"И Президент Украины, и парламент, и политические партии и кандидаты в депутаты, которые намерены участвовать в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность избирательного процесса и его результата", - добавила она.


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