Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона".

Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что письмо будет опубликованно в ООН как официальный документ Совета безопасности.