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В Украине новый секретарь СНБО

Сегодня, 16:51 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил LIGA.net.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он.

По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в ближайшее время — возможно, до конца сегодняшнего дня.

До назначения секретарем СНБО Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом.


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