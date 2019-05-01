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Кабмин ужесточил лицензирование туроператоров

Сегодня, 16:49 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 22 мая, правительство Украины приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности, сообщает пресс-служба МЭРТ.

«Туристический сезон уже начался. Правительство сегодня имеет задачу защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле», - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В соответствии с принятыми правительством изменениями, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме этого, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и с 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4 часа, туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.

Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают, наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требования может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора


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