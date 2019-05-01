Указ о роспуске ВР обжалуют в КСУ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.

Об этом он сказал во время внеочередного заседания парламента, сообщает «Украинская правда».

«Вчера у нас состоялись консультации глав фракций с Президентом Украины Зеленским. Около 5 раз я задавал вопрос Президенту Украины, на каком основании он планирует подписать указ о роспуске парламента. Я требовал, чтобы была стенограмма и услышал только один ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года», - сказал он.

«Я не нашел среди его полномочий (Президента Украины в Конституции. - Ред.) полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции. Как, кстати, и таких решений не имеет председатель Верховной Рады», - сказал он, добавив, что для него важным является факт, когда 17 мая 2019 года коалиция объявила о своем роспуске.

«И с этого момента начался конституционный срок – 30 дней для формирования новой коалиции. И мы находимся в конституционном процессе формирования коалиции. Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции», - сказал Парубий.

Спикер добавил, что указ Президента не может остановить ни Верховная Рада, ни ее глава.

«Может только суд определить его соответствие Конституции. Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд и я поддерживаю эту инициативу народных депутатов», - сказал он.

Перед этим он открыл внеочередное заседание Верховной Рады на котором зарегистрировались 240 народных депутатов.