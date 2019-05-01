Кремль отреагировал на идею о референдуме в Украине по переговорам с РФ

Кремль отреагировал на идею о референдуме в Украине по переговорам с РФСегодня, 12:44
Россия будет ожидать конкретных действий от Украины после заявления главы АП Андрея Богдана о намерении провести референдум о диалоге с Россией.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
По его словам, "Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения Минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений с Россией. Однако, РФ не видит шагов в данном направлении.
"Это внутреннее дело Украины, безусловно", - подчеркнул Песков.