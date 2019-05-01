Стефанчук стал представителем Президента в ВР

Президент Владимир Зеленский назначил представителем Главы государства в Верховной Раде Украины.

Соответствующий указ №312/2019 опубликован на официальном сайте Президента.

«Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником Президента Украины - представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины», – говорится в документе.

Руслан Стефанчук – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.

По данным СМИ, Стефанчук является идеологом партии «Слуга народа» и отвечает за разработку законопроектов.

Напомним, Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником Президента Украины.

Также Глава государства назначил своими помощниками Андрея Ермака, Михаила Федорова.