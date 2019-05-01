Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что предвыборную кампанию его политсилы финансируют «десятки состоятельных людей», в том числе и он сам.

Об этом он сказал 20 мая в эфире «Свободы слова» на ICTV, - пишет vybory.detector.media.

«Уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, но которые очень далеко от олигархов, которые честно зарабатывают на свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, и готовы нас поддерживать, и поддерживают в данный момент», - сказал Вакарчук.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги.

Вакарчук заверил, что его партия не будет обращаться к олигархам «или тем, кого считают олигархом».

«Мы точно не собираемся брать ни копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги», - добавил он.

Святослав Вакарчук убежден, что предвыборная кампания будет стоить меньше, если делать ее честно и эффективно.