Портнов заявил, что подал в ГБР заявление на Порошенко

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением президента Петра Порошенко в совершении преступления.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении», - утверждает Портнов.

Он считает Порошенко «причастным к государственной измене, попыткам захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий».

Напомним, 19 мая Портнов вернулся в Украину.

Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В 2014 году после Революции достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

В 2015 году прокуратура открыла уголовное производство против Портнова по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.