Президент Грузии призвала объединить позиции с Украиной по курсу на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Киев на церемонию инаугурации новоизбранного главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

В ходе встречи Зурабишвили пожелала Зеленскому успехов на посту президента Украины. В свою очередь президент Украину рассказал о своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", - отметил Зеленский. что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции. Также Зеленский подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией.

Кроме того, стороны обсудили направления развития украинско-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО"