Суд арестовал руководителя Госслужбы занятости

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что сегодня суд избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тыс. гривен от предпринимателя.

И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн гривен.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн гривен.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.