Суд арестовал руководителя Госслужбы занятости

Суд арестовал руководителя Госслужбы занятостиВчера, 15:44
Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Сообщается, что сегодня суд избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тыс. гривен от предпринимателя.
И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн гривен.
Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн гривен.
Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.