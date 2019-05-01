Меркель рассчитывает вскоре встретиться с Зеленским

Глава немецкого правительства Ангела Меркель рассчитывает в ближайшее время встретиться с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако сроки такой встречи в Берлине пока не называют.

Об этом на брифинге в пятницу сказала представитель федерального правительства Мартина Фитц, сообщает Укринформ.

«О конкретной дате я не могу пока ничего сказать. Однако, как известно, канцлер всегда имеет большой интерес к развитию ситуации в Украине и, конечно же, будет иметь в виду возможность скорой встречи», - сказала Фитц.

Как сообщалось, Меркель поздравила Зеленского с избранием по телефону и пообещала дальнейшую поддержку реформ в Украине.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая.