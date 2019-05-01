В Тернопольской области непривитых детей могут не пускать в школы и летние лагеря

На Тернопольщине региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала не принимать в лагерь и не допускать к обучению непривитых детей.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

"На заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС Тернопольщины, которое состоялось на этой неделе, было принято решение рекомендовать учебным заведениям и учреждениям летнего отдыха не допускать к обучению и принимать в лагеря летнего отдыха детей, которые не вакцинированы в соответствии с действующим календарем прививок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с высоким уровнем распространения заболеваемости корью в области. После мероприятий по дополнительной иммунизации уровень заболеваемости значительно уменьшился, впрочем, сейчас показатели вновь демонстрируют рост. В частности, за прошедшую неделю в Тернопольской области зарегистрировано 212 новых случаев кори, 148 из которых - дети.

«Сейчас вакцины. Обеспечение ими - более чем на 100%. Если мы примем правильные решения, мы сможем минимизировать распространение кори в области. Надо все сделать максимально для оздоровления детей», - сказал глава управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

Всего, по данным ЦОЗ, региональная комиссия приняла 30 противоэпидемических мероприятий по кори. Среди прочего говорится, что дети не смогут учиться в учебных заведениях, если не имеют соответствующих прививок. В частности, в п. 6.2. указано: «Обеспечить исполнение ст. 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» о недопуске непривитых детей к обучению».

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, что поддерживают сознательную позицию местной власти, которая переживает за защиту населения от смертельно опасной болезни.