Порошенко принял отставку Елисеева

Президент Украины Петр Порошенко принял отставку заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.

Соответствующий указ №231/2019 от 16 мая обнародован на сайте Главы государства.

«Уволить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины», – говорится в документе.

Напомним, 16 мая Елисеев сообщил о своей отставке.

Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.