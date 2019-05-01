» » Порошенко принял отставку Елисеева

Порошенко принял отставку Елисеева

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко принял отставку заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.

Соответствующий указ №231/2019 от 16 мая обнародован на сайте Главы государства.

«Уволить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины», – говорится в документе.

Напомним, 16 мая Елисеев сообщил о своей отставке.

Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:39

Боевики расширяют масштабы ведения воздушной разведки с использованием БПЛА

Сегодня, 12:56

В Северодонецке спасатели потушили пожар в квартире

Сегодня, 11:53

Более 1,6 тысячи украинцев уже перенесли мобильные номера

Сегодня, 10:51

В оккупированной Брянке в копанке погиб мужчина: отравился угарным газом

Сегодня, 10:38

Российские террористы обстреляли жилые дома в Луганской области - фото

Сегодня, 10:26

Президент подписал указ об инаугурации Зеленского

Сегодня, 09:45

В ОРЛО жителя Алчевска за «госизмену» приговорили к 12 годам заключения

Сегодня, 09:19

На Донбассе погиб украинский военный

Вчера, 18:50

За день боевики шесть раз обстреляли позиции сил ООС

Вчера, 18:41

Часть оккупированного Луганска осталась без водоснабжения

Вчера, 18:38

Боевики сбили свой беспилотник, пытаясь корректировать обстрелы

Вчера, 17:55

В ОРЛО усиливают меры по блокированию доступа к украинским радио и телеканалам

Новости Украины:

Сегодня, 13:22

Порошенко одобрил подготовку к запуску сетей 5G

Сегодня, 12:54

В Краматорске сотрудникам закрытого госучреждения за 6 лет так и не выплатили зарплату

Сегодня, 11:30

Госслужба запретила распространение двух серий обезболивающего препарата "Нимесил"

Сегодня, 10:49

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Сегодня, 10:34

На монетизацию субсидий правительство ушло почти 6 миллиардов

Сегодня, 09:42

Порошенко принял отставку Елисеева

Сегодня, 09:23

Япония дает Украине почти $3 миллиарда

Вчера, 18:43

Из-за инаугурации Концерн РРТ перенес профилактические работы

Вчера, 17:43

СБУ задержала депутата Черкасского облсовета на взятке в $10 тысяч

Вчера, 17:12

В Харьковской области произошел взрыв

Вчера, 16:17

В Раде в нардепа бросили петлю для виселицы

Вчера, 15:56

Возле Рады «евробляхер» наехал на полицейского

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 