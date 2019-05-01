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Из-за инаугурации Концерн РРТ перенес профилактические работы

Вчера, 18:43 citynews.net.ua | Напечатать

Концерн РРТ перенес проведение профилактических работ из-за инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая запланирована на 20 мая в 10:00, сообщает пресс-служба предприятия.

«В связи с принятием Верховной Радой Украины постановления о назначении даты инаугурации президента Украины на 10:00 час 20 мая 2019, полугодовые планово-профилактические работы по техническому обслуживанию антенно-фидерных систем и устройств электропитания Концерна РРТ, которые были запланированы на 20 мая 2019 года, переносятся на 27 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время проведения профилактических работ остается без изменений.

«С целью обеспечения освещения средствами массовой информации этого общественно значимого события, просим руководителей телерадиокомпаний учесть вышеуказанную информацию при подготовке сетки вещания (программы передач) телерадиоканалов», – сказано в сообщении.


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