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На Прикарпатье из-за дождей подтоплены более 300 домов

Сегодня, 11:48 citynews.net.ua | Напечатать

На Прикарпатье из-за дождей подтоплены более 300 домовВчера, 15 мая, в результате выпадения сильных осадков в виде дождя в период с 19:00 до 22:00 часов на территории Ивано-Франковской области были подтоплены 2 админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами и 5 участков автомобильных дорог, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 6:00 16 мая остаются подтопленными 126 дворов с жилыми домами. Подразделения ГосЧС 14 раз привлекались для оказания помощи населению: эвакуировали 4 человека из 2 жилых зданий и 4 из 2 подтопленных транспортных средств, провели работы по откачке 1840 куб. воды. Всего к проведению работ на территории области было привлечено 26 единиц техники и 90 человек, из них 21 единица техники и 79 человек от подразделений Управления ГосЧС в области. В местах возникновения чрезвычайных происшествий работают мобильные оперативные группы аппарата Управления и районных подразделений Управления ГосЧс в области.

Объявлен сбор-авария для работников аппарата Управления ГосЧС в области, Тисменицкого районного отдела АРЗ СП и ДПРЧ-1 г. Ивано-Франковск.

Приведен в готовность пункт жизнеобеспечения Ивано-Франковского сводного отряда.

16 мая в 00:20 в оперативно координационный центр поступило сообщение о подтоплении в селах Угринов и Ямница Тисменицкого района.

По информации мобильной оперативной группы на 2:00 в селе Ямница Тисменицкого района в результате поднятия уровня воды в реке Павловка наблюдались подтопления около 300 дворов с жилыми домами (уровень воды в зданиях составлял от 20 до 100 см). Жители зданий самостоятельно покинули жилье, работники пожарно-спасательной службы с помощью автомобилей повышенной проходимости эвакуировали 4 человек. Депутатским корпусом Ямницький ОТГ проводится подворовой обход подтопленных территорий, с целью уточнения последствий и необходимости оказания помощи населению.

По состоянию на 6:00 в селе Ямница привлечено 62 человек, 19 единиц техники, из них 51 человек и 14 единиц техники и 1 катамаран, 5 лодок от Управления ГосЧС в области.

Уровень воды в реке стабилизировался, наблюдается тенденция к снижению уровня. На месте происшествия проводится выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС Ямницький ОТГ.

Также подразделения Управления ГосЧС оказывали помощь по откачке воды в Ивано-Франковске на улицах Надречной, Тычины, Хоткевича, Коновальца, в селе Криховцы, городе Бурштын Галицкого района, в поселке Войнилов Калушского района, селе Угринов Тисменицкого района. В Ивано-Франковске на улице Надречной из воды на автодороге отбуксированы 2 легковых автомобиля, в салоне которых находилось 4 человека.


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