Сегодня в Украине отмечают День вышиванки

Сегодня, 17 мая, в Украине отмечают День вышиванки.

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через несколько лет этот праздник приобрел международный масштаб.

С Днем вышиванки поздравил украинцев Президент Петр Порошенко.

«Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца. Надев нашу национальную одежду, мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах. По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины», – написал он на своей странице в Facebook.