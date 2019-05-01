В Киеве произошел взрыв. Погиб один человек

В среду, 15 мая, в квартире в одной из многоэтажек Киева произошел взрыв, в результате погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщается, взрыв произошел в доме на улице Вышгородской в Оболонском районе. Полицейские обнаружили в квартире тело 71-летнего владельца с многочисленными ранениями. Причины взрыва пока неизвестны.

"По словам супруги потерпевшего, последние годы он болел и почти не выходил из дома. Утром его жена ушла по своим делам и закрыла дверь, а в обед ей позвонили правоохранители и сообщили о пожаре в квартире", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины