Энергоснабжение КП "Славгорводоканала" будет частично ограничено с 14 мая за долги в размере 3,6 млн гривен.

Об этом сообщает отдел по коммуникациям АО "ДТЭК Донецкие электросети".

Отмечается, что многомесячные переговоры между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. "У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов КП "Славгорводоканал". В результате отключения без водоснабжения могут остаться жители центральной части Славянска", - говорится в сообщении.

КП "Славгорводоканал" - один из немногих водоканалов в Донецком регионе, для которого Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) посчитала обоснованным поднятие тарифов на водоснабжение и водоотведение. Новые тарифы вступили в силу с 1 марта 2019 года.

Учитывая социальную значимость предприятия, энергокомпания призывает городской совет Славянска, а также руководство КП "Славгорводоканал" принять срочные меры для погашения задолженности и не допустить отключения.

Ответственность за последствия отключения энергетики возложили на руководство предприятия-должника.