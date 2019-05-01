В Мариуполе патрульная полиция не позволила 16-летней девочке сброситься с крыши

В Мариуполе патрульная полиция спасла 16-летнюю девушку, которая намеревалась спрыгнуть с крыши многоэтажки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что мечущуюся по крыше девушку заметил случайный свидетель, который и вызвал полицию.

"Патруль прибув на місце за лічені хвилини й одразу піднявся на дах. Дівчина стояла на самому краю. Діяти потрібно було швидко, адже найменше зволікання могло б призвести до трагедії. Патрульний негайно кинувся рятувати дівчину", - говорится в сообщении.

Полицейский физически удержал девушку от рокового шага. Позже спасенная девушка пояснила, что хотела совершить самоубийство из-за постоянных конфликтов с ровесниками и родителями.

Девушку передали медикам и отцу.