На Ровенщине в дом депутата бросили гранату

На Ровенщине в дом депутата бросили гранатуСегодня, 11:47
В селе Яцковичи неизвестные бросили гранату в дом 57-летнего депутата районного совета, который работает в лесничестве.
По информации пресс-службы полиции Ровенской области, сообщение о происшествии поступило сегодня около 03:00.
По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора.
В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в Ровном.
Криминалисты с места происшествия изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.