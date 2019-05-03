В Киеве задержали наркоторговцев, финансировавших террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность организованной международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили граждане Украины и жители одной из стран Ближнего Востока, изготавливала наркотики. «Производство» злоумышленники наладили по местам своего проживания. Готовый «товар» участники группировки сбывали на территории столицы, а также Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

По информации спецслужбы, деньги, полученные от реализации наркотиков, злоумышленники направляли на обеспечение противоправной деятельности представителей одной из террористических организаций Ближнего Востока. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли в помещениях злоумышленников шестьдесят пять килограммов каннабиса, пятнадцать килограммов семян конопли и психотропные вещества, которые направлены на экспертизу. Также обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карточки, на которые осуществлялись расчеты за сбыт наркотиков, деньги, полученные от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Сейчас одиннадцати злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Соломенского УП ГУ НП в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.