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На Одесчине в результате ДТП погибли 3 человека

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

На Одесчине в результате ДТП погибли 3 человекаВчера, 4 мая, на автодороге Одесса-Киев возле села Троицкое Одесской области в результате столкновения «Фольксвагена» и «БМВ» погибли три человека, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Предварительно установлено, что столкновение автомобилей произошло в результате того, что водитель «Фольксвагена», выезжая из местного рынка, не уступил дорогу водителю «БМВ», который двигался по трассе в сторону Одессы.

В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров «Фольксвагена», а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.


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