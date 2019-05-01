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В Киеве построят центр защиты животных с ветлечебницей и отелем

Сегодня, 17:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Дарницком районе на улице Автопарковой построят центр защиты животных. Соответствующий проект строительства утвержден распоряжением КГГА № 732, сообщается на сайте городской власти.

В технико-экономических показателях проекта учтен экспертный отчет общества с ограниченной ответственностью «Украинский межрегиональная строительная экспертиза».

В частности, предусмотрены четыре пусковых комплекса. Во время первого, в течение 17-ти месяцев, запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, карантинный блок на 3 этажа (с гаражами) на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию ​​и котельную.

В течение 8-ми следующих месяцев должны обустроить отель, вместимостью на 38 собак и 22 кошек. В третью пусковую очередь построят приют для 120 кошек, а в четвертую очередь – вольеры для содержания 547 собак.

Всего в центре защиты животных будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

Финансирование работ будет проходить в пределах показателей, предусмотренных Перечнем объектов строительства (реконструкции), что предполагается финансировать в 2019 году за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.


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