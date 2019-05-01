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Геращенко: Рада не будет затягивать с инаугурацией Зеленского

Сегодня, 17:22 citynews.net.ua | Напечатать

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент не будет нарушать закон, и примет на первой пленарной неделе постановление о дате инаугурации новоизбранного президента.

Об этом она заявила журналистам в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ в Оршанце, сообщает Укринформ.

«Верховная Рада точно не будет нарушать закон в части чрезвычайно важного вопроса как инаугурация новоизбранного президента. Я убеждена что Верховая Рада оперативно примет постановление при назначении даты инаугурации», - сказала она.

Геращенко выразила убеждение, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации.


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